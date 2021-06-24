شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير اقتصادي يحذر من الطبعة الجديدة للعملة القديمة ويوضح تبعاتها الخطيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر خبير اقتصادي، من ضخ الحكومة الشرعية للطبعة الجديدة من العملة القديمة في الاسواق، مؤكدا أن ذلك سيكون له تبعات كارثية على الاقتصاد والحياة المعيشية للمواطنين.



وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن خطوة ضخ الطبعة الجديدة من العملة القديمة ستسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وأكد أن هذه الخطوة سيدفع ثمنها القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات.

وقال نصر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، إن الخطوة ستتيح لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها.