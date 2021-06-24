وزير الاعلام: مأرب عصية ولن يدخلها الحوثيون الا اسرى ولن يعودوا من جبهاتها إلا صرعى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تسوق من جديد الآلاف من عناصرها والمغرر بهم من ابناء القبائل والاطفال المجندين من مخرجات ما يسمى (المراكز الصيفية) وعتادها الثقيل والمتوسط المنهوب من معسكرات الدولة، لهجمات انتحارية ومحارق مفتوحة في مختلف جبهات محافظة مأرب".



‏واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي لا تبدي اي اكتراث بخسائرها البشرية الفادحة التي تدفعها مع كل تصعيد في مارب طالما وهي قادرة على حشد المزيد من أبناء القبائل وتجنيد الاطفال، فيما المدعو حسن ايرلو وخبراء ايران وحزب الله وقياداتها يديرون المعارك من غرف عمليات في العاصمة المختطفة صنعاء".

‏ودعا الارياني، المغرر بهم من ابناء القبائل عدم الوقوع ضحية الأوهام التي تروجها مليشيا الحوثي الارهابية بتحقيق انتصارات في محافظة مأرب..مؤكداً ان مأرب عصية ولن يدخلها الحوثيون الا اسرى ولن يعودوا من جبهاتها إلا اشلاء.

وناشد الارياني، كل اب وام بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية الحفاظ على ابنائهم وفلذات اكبادهم وعدم القائهم ادوات رخيصة بيد الحوثي وجسر عبور لتنفيذ المخططات والأحلام التوسعية الفارسية.