تنظيم ندوة "المجتمع مسؤولية الجميع" والتميمي يطلع على مشروع دعم مربيات الثروة الحيوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الأوقاف والارشاد بالوادي والصحراء اليوم بمدينة سيئون اليوم، ندوة توعوية بعنوان "المجتمع مسؤولية الجميع"، بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.



وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أهمية الفعاليات للتوعية من خطورة تعاطي المخدرات والأضرار التي تخلفها من ظواهر سلبية دخيلة على المجتمع المحلي، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع بكل مكوناته لمحاربة كافة الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار، وتكثيف البرامج التوعوية التوعية لفئة الشباب باعتبارهم الأمل للنهوض بالوطن.

فيما أشار مدير مكتب الأوقاف محمد بلفاس، الى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

الى ذلك اطلع وكيل المحافظة، على استعدادات وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بحضرموت، التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، للبدء بإجراء المسح الأساسي لمشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال الخاص بدعم مربيات الثروة الحيوانية.

واستمع التميمي، من أعضاء فريق المسح، الى مكونات المشروع، الذي يهدف الى تحسين سبل عيش الأسر المتضررة، ويستهدف مربيات الثروة الحيوانية، في 13 مديرية بحضرموت من أصل 40 مديرية في 6 محافظات.