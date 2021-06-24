شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة جذابة .. سمية الخشاب تخطف الانظار في احدث ظهور لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب ،متابعيها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا باللون الأبيض، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها. قد يهمك ايضاً وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها

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