شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع اللحوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت طبيبة الغدد الصماء والتغذية تاتيانا بوشاروفا عن المنتجات التي لن تفيد الجسم إذا تم أكلها مع اللحوم.

وقالت:”لا ينبغي أن توجد اللحوم ومنتجات الألبان في الوجبة نفسها، الحقيقة هي أن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60 في المئة، وهذا مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فقر الدم”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

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وأشارت إلى أنه من الأفضلآ أكل اللحومآ مع كوب من عصير الحمضيات أو الماء أكثر من أكلها مع القهوة أو الشاي، يقلل البوليفينول التانين الموجود في هذه المشروبات أيضًا من امتصاص الحديد.

وأوضحت:”اللحوم أقل قابلية للهضم مع الأطعمة النشوية: الخبز، البطاطس، الذرة، المعكرونة، هذا مزيج مقبول، ولكن يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يميلون إلى زيادة الوزن، فمن الأفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من أكل اللحوم بالأعشاب والخضروات”.