شكرا لقرائتكم خبر عن "احتجاجات كبيرة وحشود غفيرة نظمها أفراد اللواء الثالث تهامة في مدينة الخوخة الساحلية العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر عسكري رفيع في المقاومة التهامية لشبكة المضيق الإخبارية اليوم الأربعاء 23/6/2021 :

أن مدينة الخوخة الساحلية التي تعتبر العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة شهدت اليوم احتجاجات واسعة بهتافات مرتفعة وأصوات تناشد تحالف الشرعية الذي تمثله الإمارات في الساحل الغربي أن يطلقوا مستحقاتهم وأن ينظروا في أمرهم ، وتأتي هذه الاحتجاجات جراء الإقصاء والتهميش الذي لا قوه من قبل قيادة تنسيق شؤون المقاومة التهامية والعمالقة ممثلة بأبي زرعة المحرمي.

ومن جانبه توعد عدد من الأفراد المحتجين المنتسبين للواء الثالث تهامة أنهم سيواصلون التصعيد في حال استمرار حالة الإقصاء التي سموها بالمؤامرة المحاكة ضدهم من قبل أبي زرعة المحرمي وطارق عفاش حسب تعبيرهم.

قد يهمك ايضاً

وكان أبو زرعة المحرمي قام قبل عدة أشهر بإجبار قيادة اللواء على تسليم الآليات العسكرية بحجة إعادة هيكلة اللواء وترتيب القوة ، وما إن تم التسليم تفاجأ الجميع بما لم يكن بالحسبان.

فتم اعتماد كتيبتين فقط وضمهم لألوية الزرانيق وتم إقصاء البقية .

وقال المحتجون نحن الذين حررنا هذه المناطق التهامية وصمدنا أكثر من سنتين في مدينة الصالح وقاتلنا الحوثي وفي الأخير نجد هذه المعاملة السيئة من قبل أبي زرعة المتخصص في تفكييك المقاومة والألوية المؤيدة للشرعية ، كما فعل مع اللواء الثالث عمالقة وقام بمداهمتهم وتوقيف مستحقاتهم بسبب عدم رضوخهم لطارق عفاش.

وليست هذه الممارسات بجديدة على قوات الساحل الغربي عامة وعلى المقاومة التهامية خاصة.

ففي شهر 6 من عام 2018 م قامت الامارات بتفكيك قوات النخبة التهامية التي يبلغ عدد قواتها أكثر من 3000 جندي وتم إقصاؤم وحرمانهم من مستحقاتهم من رواتب وغيرها خلال 9 أشهر متتابعة