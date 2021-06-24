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الداؤودي يبرم إتفاقية لتنفيذ مشروع تقوية ضخ المياه 

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أبرمت السلطة المحلية بمديرية المنصورة محافظة عدن ، مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة،إتفاقية لتنفيذ مشروع تقوية ضخ المياه في مخطط الكثيري ، بكلفة مالية بلغت ( 16 مليوناً و 280 ألفاً و 500 ريال ).

 

حيث وقع الإتفاقية ، من جانب السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، مدير عام المديرية ، أحمد علي الداؤودي ، ومن جانب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ، مدير عام المؤسسة ، المهندس محمد بن محمد باخبيرة.

 

 

وتتضمن الإتفاقية - والذي سيتم تمويلها ما بين السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة - إستبدال وتركيب أنابيب بلاستيكية ذات أقطار مختلفة بطول " 600 " متراً في بلوكات ( 84 - 85 - 89 ) بمخطط الكثيري.

 

 

وعقب التوقيع ، أكد مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، أهمية إبرام الإتفاقية في تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام كونه سيسهم في إستقرار وضخ مياه الشرب النقية لتلك البلوكات بمخطط الكثيري بعد معاناة طويلة من ضعفها وإنقطاعاتها المتكررة ، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بتحسين أوضاع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

 

 

فيما أشاد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ، المهندس محمد باخبيرة ، دور قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، وجهودها المتميزة في النهوض وتحسين الخدمات الأساسية لأهالي المديرية ، داعياً المواطنين إلى تسديد فواتير إستهلاك المياه حتى تتمكن المؤسسة من القيام بأعمالها على أكمل وجه ولضمان إستمرارية في توفير الخدمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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