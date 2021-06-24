الكثيري يبحث مع المدير التنفيذي لشركة الغاز بدء تنفيذ مشروع المنشأة الغازية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش مع المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية محسن وهيط الوضع التمويني للغاز المنزلي للمواطنين و المنشآت التجارية و إمكانية زيادة المخصص اليومي والتغلب على جملة من الصعوبات التي تواجه استقرار التموين.



كما ناقش الإجتماع بدء تنفيذ مشروع منشأة الغاز الحكومية بوادي حضرموت و التي تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية و الخطوات الإدارية و الفنية التي قامت بها الشركة لإنشاء المشروع الهام و الذي يمثل الحل الإستراتيجي لمشاكل التموين اليومي للغاز المنزلي.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لنشاط الشركة بما يعمل على توفير الغاز المنزلي بكل سهولة و يسر للمواطنين ، مشدداً على أهمية زيادة المخصص اليومي لمديريات الوادي و الصحراء نظراً للكثافة السكانية و إستمرار حركة النزوح.

بدوره أكد المدير التنفيذي لشركة ألغاز اليمنية إستعداد الشركة للعمل المشترك بما يعمل على زيادة الكميات اليومية من الغاز المنزلي و اهتمامها بمشروع منشأة الغاز والتي ستعمل على مساعدة الشركة في تأمين وصول الغاز المنزلي بوادي حضرموت و محافظات الاقليم المجاورة.