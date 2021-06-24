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الكثيري يبحث مع المدير التنفيذي لشركة الغاز بدء تنفيذ مشروع المنشأة الغازية بوادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش مع المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية محسن وهيط الوضع التمويني للغاز المنزلي للمواطنين و المنشآت التجارية و إمكانية زيادة المخصص اليومي والتغلب على جملة من الصعوبات التي تواجه استقرار التموين.

 

كما ناقش الإجتماع بدء تنفيذ مشروع منشأة الغاز الحكومية بوادي حضرموت و التي تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية و الخطوات الإدارية و الفنية التي قامت بها الشركة لإنشاء المشروع الهام و الذي يمثل الحل الإستراتيجي لمشاكل التموين اليومي للغاز المنزلي.

 

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لنشاط الشركة بما يعمل على توفير الغاز المنزلي بكل سهولة و يسر للمواطنين ، مشدداً على أهمية زيادة المخصص اليومي لمديريات الوادي و الصحراء نظراً للكثافة السكانية و إستمرار حركة النزوح.

 

بدوره أكد المدير التنفيذي لشركة ألغاز اليمنية إستعداد الشركة للعمل المشترك بما يعمل على زيادة الكميات اليومية من الغاز المنزلي و اهتمامها بمشروع منشأة الغاز والتي ستعمل على مساعدة الشركة في تأمين وصول الغاز المنزلي بوادي حضرموت و محافظات الاقليم المجاورة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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