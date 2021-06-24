جرحى وحريق في اشتباكات مسلحة بين فصائل امنية بالشيخ عثمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر محلية، ان أربعة اشخاص جرحو على الاقل، بينهما مدنيان ومسلحان اثر اندلاع اشتباكات مسلحة اندلعت عصر الاربعاء بين فصيلين امنيين بمحافظة عدن.



وأضافت المصادر ان الاشتباكات خلفت جرحى وتسببت باندلاع حريق في احد المخازن التجارية.

كما تسبب الاشتباكات التي اندلعت بين قوة تتبع كرم المشرقي واخرى تتبع نبيل المشوشي بحالة من الذعر في صفوف المواطنين.