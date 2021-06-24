حضرموت..الأمن يخمد أحداث شغب في سجن المكلا



المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمن ساحل المكلا، إخماد أحداث شغب ومحاولة فرار سجناء من سجن المكلا، نافياً فرار أياً من السجناء.



وأكد الرائد علي عليان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت، في بيان، "أن الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية، سيطرت على حادثة الشغب التي حدثت مساء الأربعاء، في سجن مديرية المكلا إثر محاولة هرب للسجناء".



وأشار إلى أن أحداث الشغب ومحاولة الفرار التي قام السجناء جاءت على خلفية تأزم وضعهم وتذمرهم من استمرار إضراب النيابات العامة والمحاكم عن العمل ما يقارب خمسة أشهر.



ونفى عليان، الشائعات التي تتحدث عن هروب للسجناء، موضحاً أن الوضع تحت السيطرة الأمنية.

