أمن المهرة يتلف كمية من القات تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أتلفت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، مساء الأربعاء، كميات كبيرة من القات التي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى سلطنة عمان.



وأكد نائب مدير أمن المهرة - مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت، إن هذه الكميات التي جرى حرقها، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى سلطنة عمان.

وأوضح رعفيت أنه تم تحرير محضر بحضور النيابة العامة بالمضبوطات التي تم حرقها وإتلافها.

وبين رعفيت أن عملية الضبط تمت بعد تحري ورصد دقيق لرجال الأمن والانقضاض على الكمية وضبطها وتحرير محضر بها بعد حصرها وتقدير قيمتها التي تقدر بملائين.

وذكر رعفيت أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بجر تهريب هذي المواد كون دول الجوار تصنف هذه القات من المواد المخدرة والممنوعة ، معبراً عن شكره لسلطنة عمان الشقيقة على دورها الكبير في تقديم الدعم والمساعدات والوقوف السخي مع أبناء المهرة.