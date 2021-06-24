اختتام جلسات التخطيط النهائي لمشاريع المكاتب الخدمية لمديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت اليوم بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، الجلسات الخاصة بإجراءات دورة التخطيط النهائي لمشاريع المكاتب الخدمية لمديرية حوف في مشروع دعم الاستقرار في اليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور الأستاذ علي سالم محيسن بلحاف مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ومدير عام مديرية حوف الأستاذ حاتم عامر مكي وعدد من المسؤولين.



والتقى 30 من مسؤولي السلطة المحلية والمكاتب المختصة بمديرية حوف على مدى ثلاثة أيام جلسات حول التخطيط النهائي لمقترحات المشاريع التنموية المحدودة للمرحلة الأولى "لخطة العمل والموازنات والمنح المالية" وعرضها ومناقشتها للمشاركين.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، بلحاف، على أهمية عقد مثل هذه الجلسات التدريبة لتنفيذ المشاريع الخدمية بالطرق المثالية مع تسخير الامكانيات المتاحة لتحسين مستوى الأداء لخدمة المواطن.

من جهته عبر مكي عن شكره للجهود التي تبذلها الوكالة الألمانية GIZ بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية للمديرية ممثلة في م-أحمد العميري مدير مشروع دعم الاستقرار، م-المستشار مازن الدعهري، مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافه التسهيلات التي تصب في خدمة المديرية.