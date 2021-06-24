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إجتماع أمني برئاسة العميد صمودة يقر تدشين الأنشطة الرياضية في الوحدات الامنية

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أقر إجتماع أمني في محافظة المهرة برئاسة العميد مفتي سهيل مدير عام أمن وشرطة المهرة تأسيس وتدشين الأنشطة في جميع الواحدات الامنية.

 

وأكد العميد صموده أن تدشين الأنشطة  الرياضية في كافة  الوحدات الأمنية يأتي حرصاً على صقل ومواهب الجنود والضباط في الجانب الرياضي.

 

وأقر الاجتماع تأسيس فرق رياضية  بمختلف الألعاب وانطلاق دوري رياضي في كل الوحدات الأمنية بدعم من رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة الأستاذ محمد على ياسر  الذى يولي الاحهزة الأمنية اهتمام كبير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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