إجتماع أمني برئاسة العميد صمودة يقر تدشين الأنشطة الرياضية في الوحدات الامنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

أقر إجتماع أمني في محافظة المهرة برئاسة العميد مفتي سهيل مدير عام أمن وشرطة المهرة تأسيس وتدشين الأنشطة الرياضة في جميع الواحدات الامنية.



وأكد العميد صموده أن تدشين الأنشطة الرياضية في كافة الوحدات الأمنية يأتي حرصاً على صقل ومواهب الجنود والضباط في الجانب الرياضي.

وأقر الاجتماع تأسيس فرق رياضية بمختلف الألعاب وانطلاق دوري رياضي في كل الوحدات الأمنية بدعم من رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة الأستاذ محمد على ياسر الذى يولي الاحهزة الأمنية اهتمام كبير.