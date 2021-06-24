"صحة المهرة" تناقش مع إدارة المشاريع إمكانية افتتاح قطاعات صحية جديدة بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - الغيضة

ناقش مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد، مع مدير عام إدارة المشاريع بوزارة الصحة العامة والسكان المهندس محمد عبدالله حسن جملة من المواضيع ومشاريع القطاع الصحي بالمحافظة.



واستعرض اللقاء، الذي حضره نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون الإدارية والمالية عبدالسلام المصباحي ورئيس قسم الإعلام بمكتب الصحة بالمحافظة عماد صالح باحميش ، أبرز المشاريع الصحية المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري في عدد من مديريات محافظة المهرة وإمكانية تنفيذها من أجل رفع وتطوير مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

واطلع مدير عام مكتب الصحة، على موقع ومخططات مستشفى هيئة المهرة التعليمي العام الذي جرى وضع حجر الأساس له مؤخرا ، وكذا المخططات الفنية والهندسية لمشروع المحجر الصحي في منفذ صرفيت بمديرية حوف والصعوبات التي تواجه عملية إسقاط مخططاتها للحفاظ عليها من التخطيط العشوائي ، منوهاً إلى أهمية هذه المشاريع باعتبارها ذات أولوية قصوى في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي.

وأشاد سعد بدور وزارة الصحة والسكان في الأشراف والمتابعة ومساعيها في تنفيذ جملة من المشاريع الصحية والتي تسهم في تطوير جودة العمل الصحي بالمحافظة وبالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.

من جانبه أكد مدير عام إدارة المشاريع بوزارة الصحة العامة والسكان أن الوزارة ساعية في تنفيذ الخطط التنموية للقطاع الصحي عبر إنشاء مبان صحية لما من شأنه رفع مستوى الخدمات الطبية في عموم مديريات المحافظة