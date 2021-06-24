شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عليان يؤكد سيطرة الأجهزة الأمنية على حادثة الشغب بسجن المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

صرح الرائد علي عليان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت، حول سيطرة الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية على حادثة الشغب التي حدثت مساء الأربعاء، في سجن مديرية المكلا إثر محاولة السجناء للهرب، نظرًا لتأزم وضعهم مع استمرار إضراب النيابات العامة والمحاكم عن العمل ما يقارب خمسة أشهر.



وأوضح المصدر بأنه تم نقل السجناء من سجن أمن المديرية إلى السجن المركزي بالمنورة في مديرية المكلا.

ونفى المصدر هروب أيًا من السجناء وقطعهم للطريق العام .. مبينًا بأن الوضع تحت السيطرة الأمنية التي احبطت محاولة هروبهم بالفشل منوهًا على عدم زعزعة سكينة المواطنين حول أنباء لا صحة لها.