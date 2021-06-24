السكن الطلابي بمريمة يناشد إنقاذه من نقص الخدمات الأساسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وطلاب السكن الجامعي بمنطقة مريمة بمديرية سيئون، يعانون من الإنقطاع المستمر للماء في سكنهم.



وزادت معانات الطلاب تلك مع قدوم الاختبارات النهائية التي يكون فيه السكن مكتضا بالطلاب، ولا يجدون ملجأ غير المساجد القريبة للإغتسال والوضوء للصلاة وحتى للشرب والحصول على الماء البارد.

وفي ذات السياق قدّم الطلاب شكوى من انقطاع الماء إلى مشرف السكن والذي بدوره قدّم الشكوى لرئاسة الجامعة، في لم يتم الاسراع في ايجاد حل لهذه الإنقطاعات حتى كتابة الخبر.

وفي سياق آخر والذي يزيد من المعاناة أكثر وهو انقطاع التيار الكهربائي والذي يصل الى أربع ساعات صباحًا وأربع مساءً مع احتياج الطلاب للكهرباء في المراجعة أو الراحة قبل الاختبار.

وناشد الطلاب رئاسة الجامعة والسلطة المحلية بالوادي والمديرية في الاسراع لايجاد حلول عملية سريعة وعاجلة تُنهي هذه المعاناة لأبنائهم الطلاب.