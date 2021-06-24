شكرا لبحثكم عن خبر مصادر طبية : ارتفاع ضحايا اشتباكات الشيخ عثمان إلى 8 قتلى وأكثر من 13 جريح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر طبية وفقا لصحيفة "عدن الغد" ان ضحايا اشتباكات مسلحة دارت بين فصائل امنية بعدن وصلت إلى 8 قتلى واكثر من 13 جريح.

وتسببت الاشتباكات باندلاع حريق في مكتب التربية والتعليم وجزء من مول تجاري.

المصادر الطبية قالت للصحيفة ان عدد القتلى ارتفع في ظل تضارب المعلومات التي ترشح إلى زيادة عدد القتلى .

وبحسب المصادر فان من بين القتلى مدني واحد .

اسماء بعض القتلى من الطرفين:

نادر الحدي

عبد الرحمن فرحان

احمد خالد عبدة سيف

مجهول الهوية بمستشفى الجمهورية

باسم الاسرائيلي

مجهول في اطباء بلا حدود

اسماء الجرحى

احمد محمد احمد سعيد 19 عام

عمار ياسر سعيد 23 عام

عمر عبد العزيز احمد 19 عام

محمود محمد منصر31 عام

وهيب عبده علي

مجهول الهوية حالته سيئة