شكرا لبحثكم عن خبر مصادر طبية : ارتفاع ضحايا اشتباكات الشيخ عثمان إلى 8 قتلى وأكثر من 13 جريح والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت مصادر طبية وفقا لصحيفة "عدن الغد" ان ضحايا اشتباكات مسلحة دارت بين فصائل امنية بعدن وصلت إلى 8 قتلى واكثر من 13 جريح.
وتسببت الاشتباكات باندلاع حريق في مكتب التربية والتعليم وجزء من مول تجاري.
المصادر الطبية قالت للصحيفة ان عدد القتلى ارتفع في ظل تضارب المعلومات التي ترشح إلى زيادة عدد القتلى .
وبحسب المصادر فان من بين القتلى مدني واحد .
اسماء بعض القتلى من الطرفين:
نادر الحدي
عبد الرحمن فرحان
احمد خالد عبدة سيف
مجهول الهوية بمستشفى الجمهورية
باسم الاسرائيلي
مجهول في اطباء بلا حدود
اسماء الجرحى
احمد محمد احمد سعيد 19 عام
عمار ياسر سعيد 23 عام
عمر عبد العزيز احمد 19 عام
محمود محمد منصر31 عام
وهيب عبده علي
مجهول الهوية حالته سيئة
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية : ارتفاع ضحايا اشتباكات الشيخ عثمان إلى 8 قتلى وأكثر من 13 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.