شكرا لبحثكم عن خبر بمساندة أخواته.. شخص يخنق زوجته الحامل بمحافظة #تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم شخص على ارتكاب جريمة مروعة بخنق زوجته الحامل في الشهر الخامس في منطقة ماوية بمحافظة تعز، وذلك بالجزء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وقالت مصادر حقوقية ، أن الزوجة ثريا علي الطيار لقيت مصرعها خنقًا على يد زوجها وبعض أخواته، دون وضوح أسباب هذا الأمر.

ولفتت إلى أن المجني عليها تزوجت الجاني قبل عامين وأنجبت له طفلين، قبل أن يُقدم على قتلها بتلك الطريقة.

وأثارت الجريمة، حالة غضب بين أوساط سكان المنطقة، وسط مطالبات بسرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم.