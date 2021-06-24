شكرا لبحثكم عن خبر فيديو : صراف في صنعاء يفرز العملة اليمنية بين د و أ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حظي مقطع فيديو يظهر خلاله صراف يمني يفرز الألوف بالحروف، في مناطق سيطرة جماعة الإنقلابية، بانتشار واسع بين المواطنين، عقب اصدار مركزي تعميماً يكشف عن وجود عملة جديدة طبعتها بالشكل القديم للعملة فئة ألف ريال، ومنعت تداولها.

ويظهر خلال المقطع الذي حصل عليه ""، احد اصحاب محلات الصرافة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين، وهو يفرز النقود بحروفها، ليبدو كأنه في حلقة لتعليم الحروف النورانية.

فيما انتشر المقطع على نطاق واسع بين اليمنيين الذين يسخرون من الوضع الذي أوصلتهم إليه جماعة الحوثي، في صراع العملات المشتعل بينها وبين الحكومة الشرعية ب.

الجدير بذكره أن بنك مركزي صنعاء أصدر قبل أمس الثلاثاء قرار يمنع شركات الصرافة والبنوك من نقل أي سيولة نقدية "من والى" مناطق سيطرة حكومة عدن.

فيما أعلنت المليشيات الحوثية في وقت سابق، منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت مليشيا الحوثي قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وتسبب قرار مليشيا الحوثي في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للمليشيات.