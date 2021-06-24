شكرا لبحثكم عن خبر بعد إطلاق الاعيرة النارية.. أمن عدن يحتجز وكيل محافظة الضالع الدكتور فضل الشاعري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتجزت قوات الامن في العاصمة عدن ، مساء الاربعاء، الدكتور فضل الشاعري وكيل محافظ الضالع وذلك بعد الافراط في استخدم المفرقعات والاعيرة النارية خلال زفة عرس بمديرية المنصورة.

واكد مصدر أمني لموقع "عدن لنج" ان امن عدن خط احمر ولاتهاون مع كل من يريد العبث بأمن عدن وزعزعته.

مشيرا الى ان القوات الامنية ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على الامن .

وتواصل الاجهزة الامنية بالعاصمة عدن جني ثمار الحملة الأمنية الموسعة التي استهدفت منع حمل السلاح واطلاق النار لما لها من تأثيرات إيجابية على الاستقرار الأمني والمجتمعي في العاصمة.