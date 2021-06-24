شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من قوات الدعم والإسناد في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الدائرة القانونية في ألوية الدعم والاسناد بالعاصمة عدن اعلانا هاما بشأن هويات شخصية ورخص تم العثور عليها ضمن مضبوطات الحملة الامنية. وجاء في الاعلان: تعلن الدائرة القانونية بقوات الدعم والإسناد ،بانها وجدت عدد من البطائق الشخصية ورخصة سياقة صادرة من المملكة السعودية بحوزة أحد الموقوفين بتهم السرقة. فمن كانت هذه البطائق تخصه او يعرف اصحابها عليه التوجه إلى مقر الدائرة القانونية في مقر القيادة بمعسكر الشعب العاصمة عدن.

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