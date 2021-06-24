شكرا لبحثكم عن خبر أغرب واقعة طلاق في السعودية .. طلبت الخلع من زوجها والسبب لا يخطر على بال ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في سابقة هي الأولى شهدت المملكة العربية السعودية أغرب واقعة طلاق حيث أقدمت مواطنة سعودية على خلع زوجها بسبب رفضه سفرها للسياحة. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مواطنة سعودية من مدينة الدمام، طلبت من زوجها السفر إلى مملكة البحرين من أجل السياحة، ولكنه رفض بسبب ما يمر به العالم من جائحة كورونا. واعتبرت الزوجة تصرف زوجها بخلًا ودخلت معه في خلاف لتقرر بعدها رفع دعوى خلع ضده أمام المحكمة المختصة. ورفضت الزوجة كل محاولات الصلح بعد تدخل أهل وذوي الطرفين لإنهاء الخلاف بينهما وتمسكت بطلب الخلع من زوجها. وأمام تعنت الزوجة بطلب الخلع، قام الزوج بإشهار طلاقه منها علانية في مجلس الصلح بعد أن فضلت السفر إلى البحرين للسياحة على استكمال العلاقة الزوجية بينهما.

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