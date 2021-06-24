مصرع 17 حوثياً في كمين محكم بجبهة صرواح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 17 حوثيا في كمين محكم بجبهة صرواح بمأرب

الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، بنيران الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.



وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن قوات الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكداً أن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين.

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكان ما لا يقل عن 30 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، الثلاثاء، بنيران الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات مديرية رغوان، شمال غرب مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش، عن قائد عسكري، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، انكسرت وتكبدت خسائر في العتاد والأرواح بعد أن حاولت التقدم في وادي الجفرة ووادي حلحلان.

وأشار إلى أن المعارك احتدمت إثر محاولة للميليشيا التقدم، إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً وإصابة آخرين، وتدمير عتاد متنوع تابع للميليشيا.

ونشر المركز الإعلامي للجيش، مشاهد مصورة من المعارك الدائرة ضد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي مأرب.

كما نشر مشاهد أخرى لدك قوات الجيش الوطني مواقع الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من آلياتها في جبهات القتال غرب مأرب.