الحكومة تعلن وصول محولين لتعزيز منظومة الكهرباء في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، وصول محولين كهربائيين إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اطلع على عملية وصول محولين كهربائيين إلى العاصمة المؤقتة عدن".



أضافت، أن "المحولين من أصل ستة محولات كهربائية بقدرة 20 ميجا وجه بها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مشيرة إلى أنه من المتوقع وصول المحولات الأربعة المتبقية أواخر شهر يونيو الجاري، لتعزيز شبكة كهرباء عدن.



وأوضحت أنه من المقرر تركيب محول في محطة شهيناز (الشيباني)، بدلا عن المحول الذي احترق خلال الحرب واجتياح مليشيا الحوثي لمدينة عدن عام 2015م، فيما سيتم تركيب المحول الثاني في محطة عبدالقوي، بدلا عن المحول الذي احترق أيضا.



ولفتت إلى أن وصول المحولين وتركيبهما سيسهم في تخفيف الضغط على محطات النقل 11 / 33 كيلو فولت، وإحداث تحسنا واستقرارا في الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي في بعض المناطق.



وتتفاقم معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منذ قرابة عامين؛ جراء الانقطاعات المتكررة في خدمة الكهرباء في ظل ارتفاع درجة الحرارة، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بتردي الخدمات.

