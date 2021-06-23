إب.. مقتل امرأة وإصابة شاب في خلاف مسلح بمحطة للغاز المنزلي

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل امرأة وشاب برصاص مسلحين في محطة سوق سوداء للغاز المنزلي.



وقالت المصادر إن مسلحين اثنين يعمل أحدهم بائع في محطة سوق سوداء للغاز المنزلي تبادلا إطلاق النار، في مديرية المشنة بمدينة إب، ماأدى إلى مقتل إمرأة وإصابة شاب.



وأوضحت المصادر أن الشاب المصاب كان يريد من الجاني بيعه دبة غاز إضافية بالقوة ونشب بينهما خلاف تطور لتبادل إطلاق النار.



وتشهد محطات السوق السوداء لبيع الغاز المنزلي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، اختناقات كبيرة جراء احتكار المليشيا بيع مادة الغاز، خلال فترات متباعدة وبأسعار مضاعفة، وحصر عملية البيع على عقال الحارات.

