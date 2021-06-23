اليوم.. الاحتفال بمرور العام الأول من شبكة إمتنان لانتاج البودكاست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نحتفل اليوم بمرور العام الأول من شبكة إمتنان لانتاج البودكاست كانت الفكرة بسيطة وهادئة، كانت أيضا عابره وبامكانيات متواضعة ..



كان الهدف هو أن نقول ما نفكر به، وان نحول تلك الأفكار الى كلمات حقيقة تصل عبر الصوت!ولا يوجد اقوى من الصوت ولا أكثر تأثيرا من صداه.

هكذا كانت بداية #البودكاست الاول، #بودكاستماذابعد ثم تبلورت الأفكار، وكان البودكاست الثاني #بودكاست_إمتنان، فتراكمت الخبرات وتطورت وكان البودكاست الثالث ولكن هذه المرة لفئة جمهور مختلفة وكان بالإنجليزية

‏IamGratefulPodcast#

واخيرا كان البودكاست الرابع المتخصص في الهجرة والهوية #بودكاستمحمدباعبيد نعم فرحتنا كبيرة، لكننا ندرك أننا نخطو فقط الخطوة الأولى، والأفكار كثيرة والطموح كبير. وواثقون اننا سنصل بإذن الله.

والشكر واجب لكل من دعمنا ووقف الى جوارنا بالإستماع الى الحلقات أو الاشتراك في منصاتنا أو توزيع الحلقات وإبداء الرأي والمقترحات.

شكرا بكل إمتنان الدنيا.

ارقام نفخر بها:

- (4) منصات بودكاست.

- (3) بالعربية والرابع بالانجليزية.

- إنتاج (1000) دقيقة صوتية.

- أنتاج (65) حلقة.

اكثر من (40) الف مستمع

بث وانتشار خلال أكثر من (20) منصة صوتية