عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.



وبذلك، دمر التحالف العربي 5 طائرات مسيرة للحوثي، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية، في أقل من 4 ساعات، اليوم.

وقال التحالف في بيان "اعترضنا ودمرنا 4 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية".

وتابع "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية الحوثية باتجاه السعودية".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو جازان.

وأكد التحالف العربي، في بيان، أن "مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف الأعيان المدنية".

وكان المتحدث باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي، أشار في وقت سابق إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الحوثية الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

والسبت الماضي، أعلن التحالف أن القوات الجوية دمرت 17 طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه السعودية، خلال 24 ساعة فقط.