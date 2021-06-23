أمن المهرة يضبط أربعة متهمين بالترويج وتعاطي المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة المهرة، اليوم، أربعة متهمين من أصحاب السوابق على ذمة ترويج وتعاطي المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وذلك في إطار الحملة الأمنية الموسعة لمكافحة المخدرات في المهرة.

وأفاد مصدر مسؤول بإدارة البحث الجنائي في المهرة، بتلقيهم عدة بلاغات ومعلومات تقود إلى أماكن تواجد المتهمين، وأنه بعد التحري والتحقق منها تم تنفيذ عملية أمنية تكللت بالقبض على أربعة من ذوي السوابق في عملية الترويج والتعاطي وبحوزتهم مواد مخدرة للاتجار والتعاطي.