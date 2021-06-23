شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلشات يطلع على عملية وصول محولين من أصل 6 محولات لتعزيز شبكة كهرباء عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، على عملية وصول محولين كهربائيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، من أصل ستة محولات كهربائية بقدرة 20 ميجا وجه بها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمحافظة عدن.



ومن المتوقع وصول المحولات الأربعة المتبقية إلى عدن، أوخر شهر يونيو الجاري، لتعزيز شبكة كهرباء عدن.

ومن المقرر تركيب محول في محطة شهيناز (الشيباني)، بدلا عن المحول الذي احترق خلال الحرب واجتياح مليشيا الحوثي لمدينة عدن عام 2015م، فيما سيتم تركيب المحول الثاني في محطة عبدالقوي، بدلا عن المحول الذي احترق أيضا، حيث سيساهما المولدان في تخفيف الضغط على محطات النقل 11 / 33 كيلو فولت، وإحداث تحسنا واستقرارا في الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكل تذبذب التيار الكهربائي في بعض المناطق.