اختتام الدورة الأولی من برنامج تأهيل الصحيين في مجال الاستجابة الطارئة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة مأرب، اليوم، الدورة الأولی لتأهيل العاملين الصحيين في مجال الاستجابة الصحية الطارئة لخدمات الحد الأدنی(msp) والتي نظمتها جمعية الوصول الإنساني بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة بتمويل منظمة الصحة العالمية.



وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تأهيل (20) عاملا صحيا في مديريتي الجوبة وحريب في مجالات التشخيص والمعالجة وتقييم الحالات المرضية وإدارة الحالة وذلك ضمن برنامج تدريبي موسع يستهدف (100) عامل صحي في خمس مديريات بالمحافظة لتأهيلهم في مجالات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة الطارئة على مدى خمسة عشر يوماً.

وخلال الاختتام، أكد مدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة بمأرب الدكتور ناصر السعيدي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي ورفع قدراتهم والمساهمة في تحسين وتجويد الأداء الصحي خاصة في مجالات الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ .

من جهته أوضح منسق البرنامج أحمد مدهش أن البرنامج يشمل تدريب وتأهيل الكوادر الصحية ودعم المستشفيات والمرافق الصحية في المديريات المستهدفة، بالإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية وأدوات النظافة والمياه المكلورة لمدة خمسة أشهر لتتمكن من توسيع وتجويد خدماتها الطبية خلال الفترة القادمة.