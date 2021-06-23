قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح.. مؤكداً أن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثياً وجرح آخرين".

وبالتزامن، شنّت مدفعية الجيش قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وأسفر القصف عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز المليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.