المجلس الاعلى للطاقة يستعرض عدد من التقارير والمواضيع ومستوى تنفيذ القرارات السابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استعرض المجلس الاعلى للطاقة في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول اعماله، ومستوى تنفيذ قراراته السابقة.



واجرى المجلس في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييما شاملا بمستوى تنفيذ القرارات السابقة، ومدى التزام المحافظات المستفيدة من منحة المشتقات النفطية السعودية برفع تقارير شهرية حول الإصلاحات التي تم اجراءها ضمن النقاط المتفق عليها.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بما يعظم الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية واسهامها في إيجاد حلول دائمة لمشكلة الكهرباء.. مشيرا الى المسؤولية التكاملية على المستويين المركزي والمحلي في تنفيذ هذه الالتزامات، وفق البرنامج الزمني المحدد.

وقدم وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات تقرير حول توزيع الدفعتين الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية، والتزام المحافظات المستفيدة برفع تقارير شهرية .. مشيرا الى البدائل المعتمدة لنقل الوقود الى المحافظات المستفيدة، والتجهيزات الجارية لطلب الدفعة الثالثة من المنحة.

فيما تطرق وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، الى الجهود التي تبذلها مصافي عدن وشركة النفط في استقبال منحة المشتقات، والمقترحات الكفيلة باستمرار وتعزيز هذا الدور.

كما قدم امين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للاشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، مطيع دماج، تقرير حول عمل اللجنة وطبيعة المهام التي انجزتها والتنسيقات الجارية مع الجهات المختصة المركزية والمحلية لضمان تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية المنحة.

هذا وسيواصل المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه غدا الخميس، لاستكمال مناقشة التقارير والموضوعات المدرجة على جدول اعماله.