شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يشن هجوماً خاطفاً على مواقع مليشيات الحوثي بجبهة النضود بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

نفذت وحدات من القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021م هجوماً خاطفاً استهدف مواقع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري، إن وحدات خاصة من القوات الحكومية نفّذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات المليشيات في الجبهة، ما أربك صفوف المليشيات.

وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إحراق آلية (شيول) وعدد من الأطقم وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

يأتي ذلك بالتزامن مع معارك عنيفة يخوضها الجيش ورجال القبائل ضد المليشيا غربي محافظة مارب