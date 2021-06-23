الحوثيون يتكبدون خسائر بشرية فادحة في معارك عنيفة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم ثلاثة قيادات ميدانية بارزة، في معارك عنيفة خاضتها ضدها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بعدد من جبهات محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



مصدر عسكري أكد أن المعارك التي دارت مساء الأربعاء بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة ثانية، تكبّدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح أن المليشيا الحوثية تلقت ضربة موجعة في جبهة الكسارة، بخسارتها قياديا ينتحل رتبة عميد يدعى "يحيى المؤيدي"، كانت قد عينته مدير أمن محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

كما لقي القيادي الحوثي المنتحل رتبة عميد "عبد العزيز صلاح"، والذي يشغل مديراً لما تسمى دائرة القوى البشرية لدى المليشيا، بالإضافة إلى القيادي المنتحل رتبة عقيد "هشام المتوكل"، في الجبهة نفسها.

وشهدت جبهات الكسارة ومحيط وادي حلحلان ومنطقة الجفرة بمديريتي صرواح ورغوان، معارك هي الأعنف خلال الخمسة الأيام الأخيرة.

وذكر مصدر عسكري، أن خسائر المليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية تزيد عن 23 قتيلاً، وتدمير 6 أطقم و3 عربات مدرعة وآليات قتالية تابعة لها.

وصعّدت المليشيا من عملياتها العسكرية خلال الخمسة الأيام الأخيرة في عدد من جبهات المحافظة، وركزت هجماتها على مواقع القوات الحكومية والمقاومة في جبهات رغوان، شمال غرب، بعد أن فشلت طيلة الأشهر الماضية في اختراق جبهات مديرية صرواح.