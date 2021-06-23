نجاة قيادي في الحزام الأمني بمحافظة الضالع من محاولة اغتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تعرض قيادي في الحزام الامني، صباح اليوم لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة، شمالي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



واكدت مصادر محلية أن انفجارا عنيفا وقع على الجهة الجنوبية لمدينة قعطبة عاصمة المديرية، هز انحاء متفرقة من المدينة، وتسبب بحالة ذعر شديد لدى السكان، خصوصا النساء والاطفال.

‏مصادر متعددة أفادت -لاحقا- ان الإنفجار ناتج عن عبوة ناسفة زُرعت في مؤخرة الجسر الرابط بين منطقة سناح ومدينة قعطبة، واستهدفت قائد القطاع الرابع بالحزام الامني التابع للمقاومة الجنوبية.

واشارت المصادر إلى ان قائد القطاع الرابع ومرافقيه نجوا دون اصابة أي منهم