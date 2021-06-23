مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلح في القفر بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل مواطن وأصيب آخر برصاص مسلحين في إحدى القرى بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً قتل وأصيب آخر برصاص مسلحين في مديرية القفر شمال محافظة إب.

وأضافت المصادر إن المواطن القتيل يدعى "رمزي أحمد عبده المرغم" ولقي حتفه برصاص مسلح يدعى "ماجد محمد ناصر الحوشبي"، فيما المصاب يدعى "عبدالله محمد ناصر الحوشبي".

وفي موضوع آخر، توفي مواطن يدعى "ط، م" من أبناء مديرية فرع العدين غربي محافظة إب، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في موجته الثانية والتي فتكت بأرواح عدة في مختلف مديريات المحافظة.

وفي موضوع ثالث، انقلبت شاحنة في منطقة نقيل السياني بالخط الرابط بين مدينتي إب والقاعدة، جراء خراب الطرقات وانخلاع المادة الإسفلتية، متسببة بانقطاع الخط لساعات، في ظل وقوع حوادث يومية بمختلف طرقات محافظة إب، نتيجة انتهاء شبكة الطرقات ودمارها وغياب أي مشاريع صيانة لها، وسط خسائر مادية وبشرية كبيرة نتيجة تلك الحوادث