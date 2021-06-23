نفوق قطيع أغنام بألغام حوثية في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أفادت مصادر محلية أن آخر الخسائر التي تسببت بها ألغام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كان قطيع أغنام يطوف المراعي في مديرية الزاهر آل حميقان، بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).



وأكدت المصادر أن القطيع نفق بالكامل، اليوم الأربعاء، مما تسبب بخسارة كبيرة لمالكه الذي يعتمد عليه كمصدر اقتصادي يعول منه أسرته.

يأتي ذلك عقب أسبوع على استشهاد 3 أطفال جراء قذائف لمليشيا الحوثية الإرهابية.

وتعد محافظة البيضاء واحدة من بين محافظات عدّة زرعت المليشيا في مناطق متفرقة منها آلاف الألغام والعبوات الناسفة