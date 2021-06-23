المليشيا الحوثية تستهدف الأعيان المدنية في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

جددت مليشيات الحوثي، الأربعاء 23 يونيو/حزيران 2021، استهداف الأعيان المدنية في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية.



وذكر مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية لمدينة التحيتا بقذائف الهاون الثقيلة ما أحدث دوي انفجارات عنيفة.

وأضاف المصدر، إن قصف مليشيات الحوثي الإرهابية خلف خوفاً وهلعاً في أوساط سكان مدينة التحيتا، نتيجة ممارسة الحوثيين

أعمالهم العدائية.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الشهداء والحرجى غالبيتهم من النساء والأطفال