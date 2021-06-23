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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن مستجدات الساعات الاخيرة اليوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021م، شهدت تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19).

 

وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية أن الإصابات الجديدة جاءت موزعة بواقع 3 حالات في تعز، وحالتين في عدن، وحالة واحدة في حضرموت.

 

وبحسب اللجنة، تم تسجبل 10 حالات شفاء 6 منها في مأرب، و4 في تعز، دون تسجيل اي حالة وفاة لهذا اليوم.

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها (6898)، منها (1355) حالة وفاة، و(3990) حالة تعافٍ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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