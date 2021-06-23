شكرا لبحثكم عن خبر صور أولية لاشتباكات الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال سكان في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة عدن أن اشتباكات اندلعت عصر الأربعاء في محيط مكتب التربية والتعليم بالمدينه.وقال مصدر محلي ل أنباء عدن أن الاشتباكات مستمرة واسفرت عن حرائق وأعمدة الدخان المتصاعد تشاهد من بعيد.

وقال المصدر إن الاشتباكات بين قوات أمنية، لكنه لم يتحدث عن أسبابها.

ولم يصدر أي موقف رسمي لكشف حقيقة ما يجري.