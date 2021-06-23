شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات تضبط منتج مشروب طاقة مجهول المصدر في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر فرعها بمحافظة تعز، منتج مشروب طاقة ماركة ماكس باور ذات منشأ محلي مجهول المصدر ومدون عليه إنتاج معمل ايرث باور يحمل إدعاءات طبية مضللة على أنه منتج طبيعي ويحوي مواد منشطة ومقويات للمناعة.



ووجهت الهيئة، مذكرة للجهات المختصة بمصادرة المنتج وسحبه من الأسواق لما فيه من إدعاءات طبية مضللة ومخاطر على صحة وسلامة المواطنين، لاسيّما مشروبات الطاقة التي تعد من المنتجات المقننة التي تحتوي بموجب المواصفات القياسية محاذير واشتراطات مخصصة من ضمنها عدم استخدامه للأطفال دون سن 16 عاما والمرضعات والحوامل والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.