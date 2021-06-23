اختتام دورة تقديم الدعم النفسي أثناء الإسعافات الأولية لمتطوعي الهلال الأحمر بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمحافظة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعي فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة حول حول تقديم خدمات الدعم النفسي أثناء الإسعافات الأولية في ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وهدفت الدورة التي استمرت يومين بتمويل من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر الصليب الأحمر الدنماركي ، إكساب 20 متدربا ومتدربة من متطوعي فرع الهلال الأحمر بمأرب مهارات وأساليب قدرات الدعم النفسي أثناء تقديم الإسعافات الأولية والتخفيف من القلق والضغوط النفسية التي يتعرض لها المصابون وأقاربهم.

واكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، أهمية اقامة مثل هذه الدورات النوعية التي ستسهم في رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة ومدربة بطرق وأساليب تقديم الدعم النفسي للمجتمع أوقات الأزمات والحروب ..مشيدا بجهود فرع جمعية الهلال بمأرب في تقديم الخدمات الإنسانية ورفع مستوی الوعي المجتمعي في مجالات الصحة والسلامة.

من جانبه أوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر بمأرب فارس العقيلي أن الجمعية تعمل على إكساب متطوعيها بأساسيات الإسعافات الأولية النفسية خلال جائحة (كوفيد 19) وذلك ضمن مشروع تعزيز المكون النفسي والاجتماعي لاستراتيجية الصحة في جمعية الهلال الأحمر اليمني.