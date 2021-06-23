بدء ورشة عمل في شبوة للمجتمع المحلي وصناع القرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة عتق بمحافظة شبوة، اليوم، ورشة العمل الربعية الاولى للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى المديريات، والتي نظمتها مؤسسة خطوات للتنمية المدنية بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.



وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اهمية المحاور النقاشية للورشة، مؤكدا على دورها في الحد من الظواهر السلبية المؤثرة على الامن والسلم الاجتماعي، مشددا على اهمية الاستفادة من مخرجات الورشة.

وشدد لمروق بضرورة الاستفادة منها والاسترشاد بها في التوعية بمخاطر اطلاق النار في المناسبات ومنعها، منددا بظاهرة تجنيد الاطفال واحراق الطفولة ودفنها من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية.