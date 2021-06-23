اجتماع صحي موسع لتقييم الجولة الأولى من حملة التحصين ضد كورونا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع صحي موسع لتقييم حملة التحصين ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جولتها الأولى، ضم مدراء مكاتب الصحة ومشرفي التحصين بعموم مديريات عدن.



وسلط الاجتماع الذي ترأسه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة عدن الدكتور علي عبدالله صالح، الضوء على نتائج حملة التحصين ضد كورونا وسير عمل الفرق وما تم إنجازه والصعاب التي اعترضت عملها.

كما تم استعراض تقارير الإنجاز الأولية للحملة التي استهدفت الكادر الصحي وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمسافرين إلى خارج البلاد، وتوجيهات وزير الصحة المتضمنة طلب بيانات حركة اللقاح أثناء فترة التحصين للجرعة الأولى.

وأقر المشاركون في الاجتماع، جملة من التوصيات الهادفة لتعزيز عمل فرق التحصين واستكمال ما تبقى أمامها من مهام والرفع بالتقارير لذلك خلال أسبوع من تاريخه، كما أقروا استقبال المسافرين للطالبين للتحصين في إدارة الطوارئ بإدارة الرعاية الصحية الأولية بمديرية المنصورة.

وحث مدير عام صحة عدن، الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام الملقاة على عاتقهم .. مثنيا على ما تبذله الفرق من جهود كبيرة متجاوزة الصعوبات المعيقة للعمل.