وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية لحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى مدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء بمحافظة حضرموت.



وثمن وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية والإغاثية والتنموية، موضحا أن هذه المنحة ستساهم في تحسين خدمات قطاع الكهرباء.

فيما أشار مدير البرنامج السعودي في المهرة وحضرموت عبدالله باسليمان، أن المنحة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية ودعماً للحكومة اليمنية، موضحا أن كلفة المنحة بلغت 422 مليون دولار أمريكي، وتستمر لمدة عام كامل..لافتاً إلى أنها تأتي امتداداً للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.