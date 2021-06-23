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وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية لحضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية لحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى مدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء بمحافظة حضرموت.

 

وثمن وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية والإغاثية والتنموية، موضحا أن هذه المنحة ستساهم في تحسين خدمات قطاع الكهرباء.

 

فيما أشار مدير البرنامج السعودي في المهرة وحضرموت عبدالله باسليمان، أن المنحة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية ودعماً للحكومة اليمنية، موضحا أن كلفة المنحة بلغت 422 مليون دولار أمريكي، وتستمر لمدة عام كامل..لافتاً إلى أنها تأتي امتداداً للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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