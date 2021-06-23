اختتام دورة الخياطة والتفصيل بمركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

برعاية كريمة من محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وبتمويل من السلطه المحلية وبحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز بلحاف ، اختتمت اليوم دورة الخياطة والتفصيل في مركز تنمية المجتمع والأسر المنتجة بمديرية الغيضة التي استمرت لمدة شهر.



وفي فعالية الاختتام شكر الأستاذ فايز بلحاف جهود السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر على رعايتة هذة الدورة التي تستهدف 18 متدربة على الخياطة والتفاصيل.

وحث بلحاف المتدربات على تطبيق ما تلقينه خلال الدورة من مفاهيم ومعارف.

واكد ان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يولي تنمية الأسرة اهتمام كبير، معبرا عن شكره للمدربين وإدارة مركز تنمية الأسر المنتجة على إقامة الدورة للفتيات.

ومن جانبها أشارت الأستاذة لطيفة سعيد الزريقي رئيس مركز الأسر المنتجة إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تحسين دخل الأسرة من خلال تفصيل الملابس وخياطتها وتسويقها.

وفي الختام تم تكريم المحافط الأستاذ محمد علي ياسر بدرع على رعايته ودعمه والاستاذ فائز بلحاف على الإشراف والمتابعة كما تم تكريم المشاركات.

حضرت الأختتام الأستاذة زمزم عوض بايعقوب مدير إدارة الشؤون الاجتماعية مديرية الغيضة.