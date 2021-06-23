بارزيق يترأس اجتماعاً لقيادتي فرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، اليوم بالمكلا، اجتماعاً ضم قيادتي فرع شركة النفط والمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، وبحضور مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة وحضرموت السيد عبدالله باسليمان.



وناقش اللقاء الذي حضره مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل المهندس طلال الحبشي، سبل تحسين خدمة التيار الكهربائي بالمحافظة، وتوحيد الجهود لتعزيز وضع توليد الطاقة الكهربائية، والدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال منحة المشتقات النفطية الذي سيسهم في تحسين خدمة التيار الكهربائي.

وتطرق الوكيل بارزيق إلى وضع الكهرباء بشكل عام في محافظة حضرموت، وجهود السلطة المحلية في المحافظة من خلال وضع الحلول والمعالجات ومساعيها لتوفير المشتقات النفطية، إلى جانب قيام السلطة بإنشاء محطات الكهرباء بتمويل محلي، مشيراً إلى أن منحة المشتقات السعودية ستخفف عن أعباء السلطة المحلية تكاليف المحروقات، لافتاً بأن قيادة المحافظة ستتوجه وستستغل مواردها في مشاريع التنمية.

وأوضح المهندس بارزيق أن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أعطى توجيهات للجهات المعنية بالعمل وفقاً واشتراطات منحة المشتقات، والاستفادة من المنحة من خلال تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين، مؤكداً أن السلطة تبذل مساعي حثيثة لتشغيل التوليد بكامل طاقته الانتاجية، آملاً أن تستمر المنحة خلال هذا العام وتمديدها للعام القادم.

بدورة أكد مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري أن وصول المنحة إلى ميناء المكلا سيلامس حياة المواطنين وسيكون للمنحة أثر إيجابي في نفوس المواطنين خصوصاً خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، موضحاً أن فرع شركة النفط عمل تجهيزات وفقاً واشتراطات البرنامج السعودي، من خلال توفير سعة خزنيه للمازوت تقدر بـ17 ألف طن، وتوفير البواخر لنقل المشتقات النفطية من العاصمة المؤقتة عدن إلى حضرموت، مبدياً استعداد قيادة فرع الشركة بتقديم كافة التسهيلات في سبيل وصول منحة المشتقات النفطية إلى المحافظة.

من جانبه استعرض القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل المهندس طلال الحبشي أوضاع محطات التوليد بساحل حضرموت، والصعوبات التي تواجه قيادة مؤسسة الكهرباء، وما تقدمه السلطة المحلية من جهود من خلال إنشاء المحطات ومساعيها في توفير المشتقات لتقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، لافتاً بأن هذه المنحة ستخفف عن السلطة المحلية أعباء شراء المحروقات، وستساعد المؤسسة العامة للكهرباء في تحسين خدمة التيار الكهربائي للمواطنين.

وجرى في الختام تكريم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نظير المنحة النفطية السعودية المقدمة لحضرموت في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حضر اللقاء عدد من قيادتي فرع شركة النفط ومؤسسة الكهرباء، ومسؤول فرع لجنة الاشراف والرقابة بحضرموت للمنحة القاضي أشرف العوبثاني، ومدير العمليات التنفيذية للبرنامج السعودي بمكتب المهرة محمد الهادي القحطاني