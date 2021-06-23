البحسني يهنئ مؤسسة صلة للتنمية بمناسبة حصولها على جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية 2019 أجفند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أجمل التهاني وأصدق التبريكات لقيادة مؤسسة صلة للتنمية، بمناسبة حصولها على جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية 2019 أجفند، التي ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).



وأشاد المحافظ البحسني بالإنجاز الذي حققته مؤسسة صلة من خلال حصولها على جائزة الفرع الثاني المخصصة للجمعيات الأهلية والوطنية بمشروعها الموسوم (استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب)، من بين مشاركة 38 دولة بالعالم وبـ 83 مشروعا تقدم للفوز بالجائزة.

وثمن محافظ حضرموت الجهود التي تبذلها مؤسسة صلة للتنمية، من خلال تنفيذ المشاريع في مختلف مديريات المحافظة على مستوى القطاعات، واعمالها المساهمة والمساندة لجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

يذكر ان جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تأتي كدعوة للسلم ضد اختلالات التنمية المفضية إلى الفقر، وهي متفردة باستهدافها المشاريع، وتبنيها هدفاً واحداً من أهداف التنمية المستدامة في كل عام.