الحديدة.. مليشيا الحوثي تمنع بيع إناث الأغنام والأبقار في قرار أثار استياء المواطنين

فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية، قراراً بمنع بيع إناث الأغنام والأبقار في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، "إن مليشيا الحوثي في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة، منعت المواطنين من بيع وشراء إناث الغنم و الماعز والبقر، اللاتي لم يبلغن مرحلة الإنجاب".



وأضاف المصدر ـ الذي يعمل في بيع وشراء المواشي وفضّل عدم الكشف عن هويته ـ "أنه تفاجأ بقرار المنع حينما ذهب للتسوق في سوق "الجراحي" الأسبوعي، الأمر الذي تسبب له بخسائر كبيرة".



وتابع: "القرار لن يكون تأثيره علينا فقط وإنما على كل المزارعين والأهالي الذين يعتمدون في مصدر دخلهم على تربية المواشي وبيعها".



يذكر أن القرار الحوثي سبقه قرارات قضت بدفع ضرائب فورية على المبيعات في الأسواق العامة، إضافة إلى الجبايات التي يتم فرضها في النقاط أثناء التنقل عبر الخطوط إلى الأسواق.



وأثار القرار استياء عارم في أوساط الأهالي الذي يعتمد غالبيتهم على تربية الماشية وبيعها في مصادر دخلهم في ظل أزمة انسانية وظروف معيشية صعبة.

