باوزير يطلع على سير العمل في المجمع التربوي ومبنى مكتب التربية والتعليم بحورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - وادي العين

اطلع مدير عام مديرية وادي العين وحورة، سالم صالح بن عبادين باوزير على سير العمل الجاري في مشروع مبنى المجمع التربوي ومبنى مكتب التربية والتعليم البالغ كلفته الإجمالية 550, 661 ألف دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من نسبة مبيعات النفط.



وتعرف المدير العام من الجهة المنفذة على نسبة الإنجاز البالغة 85% في المشروع الإستراتيجي، ويتكون مبنى المجمع التربوي من دورين ويحتوي على 24 قاعة من بينها 4 مختبرات علمية، أما مبنى مكتب التربية والتعليم فيتكون أيضا من دورين ويحتوي على 20 مكتب وقاعه اجتماعات.

وشدد المدير العام على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لإنجازه وفقاً للفترة الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة، منوهاً بأن المشروع سيعمل على تخفيف الزحام في مدارس المنطقة، والرقي بالعملية التعليمية كونه مجهز بعدة مختبرات علمية وقاعات دراسية مهيئة ومريحة.